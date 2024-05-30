Enerji ithalatının faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 5 milyar 212 milyon 616 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?
Nisan 2023'te bu rakam 4 milyar 882 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı.
Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 37,5 artarak 2 milyon 748 bin 992 tona çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.