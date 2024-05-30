30 May 2024 - 14:04- Spor

1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin

2. Amatör Lig’de Play- Off final maçları sona erdi ve iki eski kulüp, 1.küme biletini en son alan iki kulüp oldu. Karamürsel Ereğli ve Turgutspor, adını 1. Amatör Lig’e yazdıran son takımlar oldu.