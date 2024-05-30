1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin

PENALTILARLA ŞAMPİYON EREĞLİ
İzmit Avni Kalkavan’da Stadı’nda, Tahir Büyükakın’ın sempatizanı olduğu Karamürsel Ereğli, Gölcük Asarköy ile karşı karşıya geldi. Ereğli, Çağrı’nın attığı golle öne geçmişti. Ama bitime az süre kala, Ogün’ün golüyle karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma anlarında gol olmadı. Penaltılara gitti. Rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Karamürsel Ereğli, mutlu sona ulaştı.
TURGUTSPOR İNANDI VE BAŞARDI
Derince Stadı’nda oynanan bir diğer finalde Turgutspor ile Yenidoğan Serdarspor karşılaştı. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı mücadelede Turgutspor’da Furkan Karagöz attığı golle takımının 1. Amatör Lig’e yükselmesini sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.