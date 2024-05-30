30 May 2024 - 14:04- Spor G:

1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin

2. Amatör Lig’de Play- Off final maçları sona erdi ve iki eski kulüp, 1.küme biletini en son alan iki kulüp oldu. Karamürsel Ereğli ve Turgutspor, adını 1. Amatör Lig’e yazdıran son takımlar oldu.

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1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin mask
1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin
1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin
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PENALTILARLA ŞAMPİYON EREĞLİ

İzmit Avni Kalkavan’da Stadı’nda, Tahir Büyükakın’ın sempatizanı olduğu Karamürsel Ereğli, Gölcük Asarköy ile karşı karşıya geldi. Ereğli, Çağrı’nın attığı golle öne geçmişti. Ama bitime az süre kala, Ogün’ün golüyle karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma anlarında gol olmadı. Penaltılara gitti. Rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Karamürsel Ereğli, mutlu sona ulaştı.

TURGUTSPOR İNANDI VE BAŞARDI

Derince Stadı’nda oynanan bir diğer finalde Turgutspor ile Yenidoğan Serdarspor karşılaştı. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı mücadelede Turgutspor’da Furkan Karagöz attığı golle takımının 1. Amatör Lig’e yükselmesini sağladı.

1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin
1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin
1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin
1.Küme’ye son iki bilet Turgutspor ve Ereğli’nin

30 May 2024 - 14:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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