Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Türk-İş), 2024 Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.
Türk-İş'in açıkladığı verilere göre nisan ayında gıda enflasyonu yüzde 7,02; yıllık bazda ise yüzde 83,06 olarak hesaplandı.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969 TL olarak hesaplandı..
Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61 bin 788 TL olarak hesaplandı.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise Mayıs ayında 24 bin 609 TL olarak kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.