30 May 2024 - 14:13- Asayiş G:

Kocaeli'de PKK operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de PKK operasyonu: 2 zanlı tutuklandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlı, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
# tespit, çalışma

30 May 2024 - 14:13 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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