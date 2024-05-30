GTÜ ve UNWE Protokol İmzaladı

Sofya Ulusal ve Dünya Ekonomisi Üniversitesi (UNWE)'den Doç. Dr. Svetla Boneva ve Rektörlük Ofisi Üniversite Yönetimi Başkanı Bayan Gergana Kirilova, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasari Çelebi, GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin İnce ve İşletme Fakültesi'nden akademisyenler ile buluştular. Görüşmede üniversiteler arasındaki öğrenci ve personel hareketliliği, ortak akademik çalışmalar, özellikle iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat, sürdürülebilirlik ve enerji yoksulluğu üzerinde duruldu. Bu doğrultuda her iki üniversitenin öğrenci ve personel değişim hareketliliği ve ortak akademik çalışmalar konusundaki görüşlerinin uyumuna dikkat çekildi. Yakın zamanda Gebze Teknik Üniversitesi'nin de UNWE'ye gerçekleştirebileceği potansiyel ziyaretler konusunda mutabık kılındı.

Gebze Teknik Üniversitesi ve UNWE arasında ortak işbirliği alanları üzerine gerçekleştirilen bu toplantıda iki üniversite arasında mutabakat zaptı imzalandı.