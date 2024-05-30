18 Yaşındaki Genç Kız Bulundu

Ailesi ve yakınları, her yerde Kardelen’i arıyordu. Ailesi ve sevenleri günlerdir kayıp olan kızlarının bulunabilmesi için tüm vatandaşlardan yardım bekliyordu.

GÜZEL HABER GELDİ

Günlerdir evlatlarını arayan aile sonunda rahat bir nefes aldı. Gözlerinden sakındıkları evlatlarını geçtiğimiz Cuma gününden beri arayan ailenin kızları Kardelen bulundu.