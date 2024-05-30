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18 Yaşındaki Genç Kız Bulundu

Gölcük’te yaşayan 18 yaşındaki Kardelen ibişoğlu’ndan günlerdir haber alınamıyordu. Yeni Mahalle’de yaşayan Kardelen İbişoğlu, geçtiğimiz Cuma gününden beri kayıptı.

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18 Yaşındaki Genç Kız Bulundu mask

Ailesi ve yakınları, her yerde Kardelen’i arıyordu.  Ailesi ve sevenleri günlerdir kayıp olan kızlarının bulunabilmesi için tüm vatandaşlardan yardım bekliyordu.

GÜZEL HABER GELDİ

Günlerdir evlatlarını arayan aile sonunda rahat bir nefes aldı. Gözlerinden sakındıkları evlatlarını geçtiğimiz Cuma gününden beri arayan ailenin kızları Kardelen bulundu.

30 May 2024 - 14:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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