18 Yaşındaki Genç Kız Bulundu

Ailesi ve yakınları, her yerde Kardelen’i arıyordu. Ailesi ve sevenleri günlerdir kayıp olan kızlarının bulunabilmesi için tüm vatandaşlardan yardım bekliyordu.
GÜZEL HABER GELDİ
Günlerdir evlatlarını arayan aile sonunda rahat bir nefes aldı. Gözlerinden sakındıkları evlatlarını geçtiğimiz Cuma gününden beri arayan ailenin kızları Kardelen bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.