Attırmayın Baç’lı Orhan Görsen’in kafasını!

Kocaelispor'da yetişip 'Muhteşem' unvanını alan Burak Süleyman, mevcut yönetimle anlaşamayıp yollarını ayırdıktan sonra Bandırma, Göztepe derken Sakaryaspor'a imza atmıştı. Burak Süleyman'ın Sakaryaspor logosunun önündeki görüntüleri taraftarımızı çılgına çevirmişti. Şehir içinde Burak Süleyman formaları yakıldı, muhteşem unvanı da apolet gibi söküldü, alındı.

Orhan Görsen, yıllar önce Sakarya'ya giden Kocaelili futbolcular için yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak Burak Süleyman'a ağabeylik yaptı. Sakaryaspor'dan kovulduğunda bütün Kocaelisporluların sevindiği Burak Süleyman'ın durumuna yardımcı oldu. Moral verdi ama bu konuşmaları mezara kadar gider.

Aynı Orhan Görsen, dün sabah sert bir çıkış yaparak bir anlamda herkesi hizaya çekti. Kocaelispor’un hafızası yok derken, benim söylemek istediğim şeyler bunlardı. Tuncay Budakin'in Olgunlar Turnuvasına görkemli bir açılış yapması, özellikle Kocaelispor ve 66 ruhunu tekrar canlandırması hayli ses getirdi.

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O gece ben de oradaydım. Bir zamanlar tribünde izleyip alkış tuttum, basın tribününde izleyip yorumlar yazdım. Baba dostum birçok futbolcuyu o gece bir kez daha izleme fırsatı buldum ve büyük bir fırsattı benim için. İzlemeyenler çok şey kaçırdı.

Orhan Görsen açılışta yoktu. Hiç de araştırmadım, kendi kendime “Kesin yine Miami'ye gitmiştir” dedim.

Bizim Çukurbağlı, Baçlı Orhan Görsen, Miami'ye çok alıştı. Oğlu orada iş yapıyor, bir villası var. Kaptan Orhan, Kerpe ve Kefken'de ilk oteli açan isim olarak tarihe geçmiştir. Şimdi o yörede art arda oteller açılmakta, Erkan İşeri'nin devraldığı Gökhan Motel ise tam bir marka halinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Bülent Baturma'nın “Yavaş” lakabı taktığı Orhan Görsen'i, Çukurbağ'da bir büyüğümüz olarak tanıdık. Mehmet Akif İlkokul'un bahçesinde top oynadığı zamanlarda, duvarların üzerine çıkıp, onu hayranlıkla izlerdik. Bizim mahallemizden bir futbolcunun Kocaelispor A Takımı'nda oynaması, hepimizi daha çok heyecanlandırırdı. Maçlara koşa koşa giderdik.

Eskiden Çenesuyu'na yürüyerek gider, araç bulamazdık. Ya da araca bilet parası verecek halimiz yoktu. Dönüşte de bayrağımızı sallar, şarkı türkü söyleyerek E5'ten İzmit'e gelirdik. O zamanlar Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep gibi uzun yol otobüsleri de şimdiki Merkez Bankası'nın olduğu yerdeki tarihi otogara gelir dolayısıyla onların önünde Kuruçeşme civarlarında yürüdüğümüzde bayraklarımızı otobüslerin camlarına sallar, “En büyük Kocaelispor” diye bağırırdık. Bir nevi diğer illere de hava atardık. Böyle bir Kocelispor geleneğinden gelenler olarak özellikle Orhan Görsen'in yerini ayrı tutarım. O gerçek bir efsanedir. Topu sağ ve sol kanat çizgisine götürdüğü zaman ayağından almanız mümkün değildir.

Çizgi üzerinden o kadar çok ataklar yapardı ki durdurmak imkansızdı. Orhan Kaptan dün, eski başkan Engin Koyun aleyhinde sert bir çıkış yaptı. Yaşar Can'ın yaklaşık 10 gün önce eski yönetim ve başkanı bir daha stadı adımını bile atmasın sözüne destek veren bir açıklamayla, isim ve soyadı da açık açık yazarak kulübün kapısından içeri girmesin, giremesin deyip tavrını ortaya koymuştur. Eski Kocaelisporlular, Engin Koyun'a öfkelidir. Haklılar ya da haksızlar. Bunun yorumunu size bırakıyorum.

Sonuçta iki kupa kazandırmış, şampiyon yapmış biridir. Bir kere de küme düşme ayıbı yaşatmıştır. Transferi yeniden açtıran Hüseyin Üzülmez zamanında başkan yardımcısıdır. Bunları göz önüne alıp yorum yapmak daha faydalı olacaktır. Ancak Ertuğrul Sağlam'ın açıklamalarından sonra hedef haline gelen Engin Koyun bu konuda hiç konuşmamıştır. Gençler Büyükbaşı'ndan sonra da istifa etmiştir.

İstifa ettikten sonra da tek bir kelime duymadık. Önceki gün beni aradı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ve o akşam da eve geldiğimde eşinin talihsiz bir kaza yaptığını okuyunca bir hayli üzüldüm. Her zaman söylüyorum Kocaelispor'un eski başkanları hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla tarihte yerini almıştır. Ne olursa olsun onların hatalarını bile konuşurken hakaret etmemek gerekir. Kaptan Orhan da herhangi bir hakarette bulunmadan başkan olarak tepkisini dile getiriyor. Kulübü kapattırmayan adam olarak tarihe geçen Çukurbağlı Orhan, aynı günleri yaşamamak adına hatırlatma yapmak istiyor. Açıklamasını manşette okudunuz. Söylediği her sözün arkasındayım.

Son derece kibar ama bir o kadar da sert bir açıklamadır bu. Çünkü Kocaelisporluluk duruşu budur. Kimse bu kentte Kocaelispor'dan daha üstün değildir.

Nereden gelirse gelsin, hangi ilin insanı olursa olsun, Kocaeli'ye geldiği zaman önceliğini Kocaeli olarak belirlemek zorundadır. Doğduğun yer, doyduğun yer, polemiğine burada girmek istemiyorum. Ancak bir kente dışarıdan geldiğiniz zaman o kentin gelenek ve göreneklerine uymak zorundasınız.

O kentin insanına saygı duymak zorundasınız. O geldiğiniz ile bu kentten insanlar gittiği zaman onlar da aynı şeyi yapmak zorundadır. Bu kentin kültür seviyesi, zeka seviyesi, tatlısı kurnazlarına da fırsat vermez.

Kocaeli kentinde yaşayan en az 50 yıllık İzmitliler öyle şeyler yaşamıştırlar ki, İstanbul ve Anadolu kurnazlığının çok ötesinde bir gen yapıları vardır. Hani sulu götürüp susuz getirirler misali, dışarıdan gelenler her zaman kapı açıktır. Sadece uyum sağladıkları sürece.

Boran Görsen de bir İzmit çocuğu olarak Kocaelispor’un nedenini önemli olduğunu herkese hatırlatan bir açıklama yapmıştır. Şimdiki başkan Recep Durul da İzmitli değil, Ağrı kökenli Sarıyerlidir. Ama İzmit'in iş insanıdır.

Ve o eski yönetimin hatasını yapmayarak Kocaelispor’un efsanelerini bir araya getirmektedir. Metin Özkan da bu noktada önemli destekler sağlamaktadır. Önceki akşam benim çok sevdiğim kebapçı Çetin Zerenoğlu'nun mekânında yine güzel bir spor zirvesi yapıldı.

Yeni yönetimde de görev almasını beklediğim Anadolu çocuğu Çetin Zerenoğlu dürüstlüğü ve dobralığıyla benim de gönlümü kazandı. Zira Çukurbağ'da benim en eski arkadaşım da Urfalı Kürt Hasan'dı. Genç yaşta kaybettik.

Kebapçı Apo'nun da amca çocuğudur. İzmit'in en ünlü kebapçılarından biri Abdülkadir Danacı'dır. Ağzının tadını bilenler devlet hastanesinin doktorları iyi tanır. Ondan kebap yemeden doktor olunmaz derler. Dolayısıyla Çetin Zerenoğlu'nun güler yüzlü ev sahipliği gerçekten herkesi, her şeye doyurur. Önceki akşam da, çarşamba akşamı da Recep Durul’un ev sahipliğinde Bülent Baturman, Fevzi Bayırbaşı, Cem Sinan gibi eski futbolcular ve yöneticiler sohbetler yaptı. Yemek yedi ve Kocaelispor'u masaya yatırdı. Durul’un bu davranışlarını önemsiyorum. Takımı yeniden eski efsanelerle bir araya getirmek müthiş bir çalışmadır.

Tuncay Budakin, Olgunlar Turnuvası'nın açılışında meşaleyi yakmıştır. Tabii ki Mehmet Açık'ın buradaki rolünü kimse unutmasın. Mehmet Açık, Kocaelispor'un yetiştirdiği en güzel taraftarlardan biridir. Hâlâ elinin yettiğince eski Kocaelisporluları bir araya getirerek beni gururlandırmış, onurlandırmıştır. Kocaelispor Liseliler Birliği'ni lisedeyken kuran Mehmet Açık, benim de fikirlerimi alarak bugünlere kadar gelmiştir. Kendisini tekrar tebrik ediyorum.

Yemekli toplantıda Orhan Görsen’in de olmasını çok isterdim. Ancak Bülent Baturman ile olan kırgınlığı en çok beni kahrediyor. En iyi iki sıkı arkadaş, şimdilerde birbirine küs. Bu da beni çok üzüyor. Her ikisinin de futbolculuk yıllarında haberlerini yazmış biri olarak, bu sorunu kamuoyu önünde gidermelerini istiyorum. Orhan Görsen, Kocaelispor Kulübü'nü kapattırmayarak tarihe geçen bir çalışma yapmıştır. Bülent Baturman muhteşem ayağıyla bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmış, dünyada tanıdığım en usta on futbolcu arasına rahatlıkla yazmama sebep olmuştur. Orhan Görsen, Cem Sinan, Vergül, Nihat Köksal, onların da çok emekleri vardır. Bu açıdan bu yemeği önemsiyorum. Recep Durul'a tam destek vermeleri çok yararlı olacak, buna inanıyorum. Engin Koyun'a da yaşadığı zor günler içerisinde dua ediyorum.

Kocaelispor'a hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Herkes gelir gider, Kocaelispor kalır. Geçtiğimiz ay yitirdiğimiz Sadun Gemici ağabeyi burada bir kez daha rahmetle anıyorum.