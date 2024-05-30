CHP İzmit, ilk kez göreve gelen muhtarları ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Örgütü, 31 Mart yerel seçimlerinde seçimi kazanan ve ilk kez göreve gelen Malta Mahallesi Muhtarı Nebahat Çamkıran, Tüysüzler Mahallesi Muhtarı Songül Yalçın, Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Akyürek, Terzibayır Mahallesi Muhtarı Tuncay Bakırcı, Veliahmet Mahallesi Muhtarı Bülent Tuncel'i, ziyaret ederek hem görevlerinde başarılar diledi hem de mahalle halkında gelen talepleri not alarak, yeni muhtarlarla diyalog kurdu. Ziyaretlerde CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’a, ilçe yöneticileri Ayşe Irmak, Emine Özdüzgün, İlyas Ataç, Cemal Polat, Gökhan Eryargı ve Emre Yılmazoktay eşlik etti.

MUHTARLARLA İRTİBATI ÖNEMSİYORUZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan tüm muhtarlar ile iletişim halinde olmanın önemine vurgu yaparak, “İzmit'imizin daha da güzelleşmesi ve sorunların çözümü adına mahalle mahalle iletişimi kurabilmek için tüm muhtarlarımızla irtibat halinde olmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

SLOGANIMIZ ÇALIŞMALARIMIZIN ÖZETİDİR

Sözlerini sürdüren Ercan, “Muhtarlarımız yöneticilerimiz ile halkımız arasındaki köprü görevini sahiplendikçe, ilçe örgütümüz olarak her zaman destekçileri olacağız. Bizim işimiz gücümüz İzmit derken yalnızca bir slogan etrafında buluşmadık. Bizim kent adına ilçemiz adına çalışmalarımızı anlatan kısa bir özetti aslında” ifadelerini kullandı.