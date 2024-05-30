YILDIZLI, ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE DESTEK OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Parti Meclisi üyesi Armağan Erdoğan ile birlikte ODTÜ öğrencileri ile buluşan CHP heyeti, Devrim Stadyumunda yapılması yasaklanan konser ve etkinliklerin düzenlenebilmesi için öğrenciler ile beraber alana geçtiler.

Etkinlikte sahne alacak grupların ve müzik aletlerinin güvenli bir şekilde sahnede yer almasını sağlayan CHP heyeti, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı şu açıklamalarda bulundu;

“Uzun yıllardır devam eden ve bu yıl 35’incisi düzenlenen ODTÜ Bahar Şenlikleri için gençlerimiz ile birlikte bugün Devrim Stadyumundayız. Ne yazık ki kayyım rektörlük bu yıl öğrencilerin burada kutlama yapmasını yasaklamak istedi. Ekonomik ve sosyal anlamda gerçekten çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan, bu ülkede kalmaya gayret eden gençlerimizi bu şekilde baskı altına almaya çalışmanın herhangi bir izahı yoktur. Bırakın gençler diledikleri gibi eğlensinler, bakın ne güzel bir ortam, her yer cıvıl cıvıl, geleceğimiz olan genç kardeşlerimize bu eğlenceyi neden çok görüyorsunuz? Bizler, CHP grubu olarak ODTÜ öğrencileri için ne destek gerekiyorsa vermeye devam edeceğiz. Bahar Şenliklerinin önümüzdeki güzel yıllarda çok daha coşkulu bir şekilde, yasaklara takılmadan kutlanacağına inanıyoruz. Bu inançla mücadelemize devam ediyoruz. Tüm genç kardeşlerime iyi eğlenceler diliyorum, bu ülkeye faydalı olmak için çalışmaktan ve bu ülkede kalmaktan asla vazgeçmesinler, geleceği hep birlikte inşaa edeceğiz.”