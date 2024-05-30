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Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, Süper Lig vizesini almak için son antrenmanına çıktı. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen antrenmanda taraftarın coşkusu adeta maç etkisi bıraktı.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için Bodrumspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs günü gerçekleşecek olan müsabakanın son antrenmanına Atatürk Stadyumu’nda çıktı. Takım, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Stadın maraton bölümünü dolduran taraftar ise tezahürat ve meşalelerle oluşturduğu coşkuyla antrenmana maç etkisi bıraktı.

Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı
# yeni, Atatürk

30 May 2024 - 14:52 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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