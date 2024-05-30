Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için Bodrumspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, 30 Mayıs günü gerçekleşecek olan müsabakanın son antrenmanına Atatürk Stadyumu’nda çıktı. Takım, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan gözetiminde gerçekleştirdiği idmana dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, taktik ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Stadın maraton bölümünü dolduran taraftar ise tezahürat ve meşalelerle oluşturduğu coşkuyla antrenmana maç etkisi bıraktı.
- Spor
Sakaryaspor, Süper Lig hayali için son antrenmanına çıktı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, Süper Lig vizesini almak için son antrenmanına çıktı. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen antrenmanda taraftarın coşkusu adeta maç etkisi bıraktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.