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Koza'dan Hürriyet'e ziyaret

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti.

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Koza'dan Hürriyet'e ziyaret
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Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Şenol Koza, Yönetim kurulu üyeleri Çetin Ceylan, Şerife Toprak, Esra Şafak Denetim Kurulu Başkanı Fahir Güven, Dernek üyesi ve hemşehrileri olan İzmit Belediyesi Başkanlığına ikinci kez seçilen Fatma Kaplan Hürriyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Koza, Ata sporunun sembolü olan Kıspet'i hediye etti. Üçüncü kez kazandığında Altın kemeri getireceklerini söz verdiler.

Koza'dan Hürriyet'e ziyaret
# yönetim, güven, İzmit belediyesi

30 May 2024 - 14:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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