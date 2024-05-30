Koza'dan Hürriyet'e ziyaret

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Şenol Koza, Yönetim kurulu üyeleri Çetin Ceylan, Şerife Toprak, Esra Şafak Denetim Kurulu Başkanı Fahir Güven, Dernek üyesi ve hemşehrileri olan İzmit Belediyesi Başkanlığına ikinci kez seçilen Fatma Kaplan Hürriyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Başkan Koza, Ata sporunun sembolü olan Kıspet'i hediye etti. Üçüncü kez kazandığında Altın kemeri getireceklerini söz verdiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.