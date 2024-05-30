Koza'dan Hürriyet'e ziyaret

Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Şenol Koza, Yönetim kurulu üyeleri Çetin Ceylan, Şerife Toprak, Esra Şafak Denetim Kurulu Başkanı Fahir Güven, Dernek üyesi ve hemşehrileri olan İzmit Belediyesi Başkanlığına ikinci kez seçilen Fatma Kaplan Hürriyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Koza, Ata sporunun sembolü olan Kıspet'i hediye etti. Üçüncü kez kazandığında Altın kemeri getireceklerini söz verdiler.