Fatma Çelik "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" projesini hayata geçirdi

"Miniklerle Türkçe Öğrenme Yolunda Bir Serüven" sloganı ile 14 hafta boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinden 4. Sınıf öğrencilerine ulaşan Fatma Çelik, toplamda 1311 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Anı Elinde Tutanlar Topluluğu altında böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bulunduğu için mutluluklarını dile getirdi. Online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve projenin kordinatörü olan Oğuz YAVUZYILMAZ hocasına teşekkürlerini iletti.