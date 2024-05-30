30 May 2024 - 15:07- Eğitim G:

Fatma Çelik "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" projesini hayata geçirdi

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinden Fatma Çelik, Halkla ilişkiler kampanyası dersi kapsamında "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" Projesini hayata geçirdi.

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Fatma Çelik "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" projesini hayata geçirdi mask
Fatma Çelik "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" projesini hayata geçirdi
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"Miniklerle Türkçe Öğrenme Yolunda Bir Serüven" sloganı ile 14 hafta boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinden 4. Sınıf öğrencilerine ulaşan Fatma Çelik, toplamda 1311 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Anı Elinde Tutanlar Topluluğu altında böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bulunduğu için mutluluklarını dile getirdi. Online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve projenin kordinatörü olan Oğuz YAVUZYILMAZ hocasına teşekkürlerini iletti.
# türkiye

30 May 2024 - 15:07 - Eğitim

Mahreç  İrem Güler

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