"Miniklerle Türkçe Öğrenme Yolunda Bir Serüven" sloganı ile 14 hafta boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinden 4. Sınıf öğrencilerine ulaşan Fatma Çelik, toplamda 1311 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Anı Elinde Tutanlar Topluluğu altında böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bulunduğu için mutluluklarını dile getirdi. Online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve projenin kordinatörü olan Oğuz YAVUZYILMAZ hocasına teşekkürlerini iletti.
30 May 2024 - 15:07- Eğitim Güncelleme:
Fatma Çelik "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" projesini hayata geçirdi
Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencilerinden Fatma Çelik, Halkla ilişkiler kampanyası dersi kapsamında "Sevgiyle Büyüyen Türkçem" Projesini hayata geçirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.