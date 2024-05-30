CHP İzmit’ten imza kampanyasına destek

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim Sen) ve Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi(İSİG) tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde, MESEM uygulamaları ve çocuk işçiliğine karşı kurulan imza kampanyasına destek verdi.

ÖĞRENCİLER UCUZ İŞ GÜCÜ GÖRÜLMEMELİ

İmza atarak destek veren CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı kısa açıklamada, “Çocuklarımızın yeri iş yerleri değil oyun alanları, kütüphaneler ve okullardır. Mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerimizin ise ucuz iş gücü olarak görülmesinden bir an önce vazgeçilmelidir” dedi.