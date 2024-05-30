İşten çıkarılan müdür konuştu! ''Erdoğan'ın mitinglerine ağlaya ağlaya gittim"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Çayırova Belediye Başkan Adayı olan Muharrem Gökçe, AKP'li Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin hacca gitmeden önce belediyedeki bazı işçilerin işine son verdiğini iddia etti. Gökçe'nin iddiaları arasında işçilerin işçilerin telefonla aranarak işten çıkarıldığı ve bu işçilerin kendisine oy vermeyen muhalif işçiler olduğu da yer almıştı. Konuya ilişkin işten çıkarılan Bilgievi Müdürü Damla Ülkü yaşadıklarını anlattı.

2021'DEN BERİ ÇALIŞIYORUM

Olayın ortaya çıkmasının ardından gazetemize işten çıkarılan Bilgievi Müdürü Damla Ülkü yaşadıklarını anlattı. Ülkü açıklamasında "Sürekli işten çıkarılan yeni bir isim duyuyorum. Benim duyduğum sadece 13-14 kişi olduk. Sözleşmeli olarak 2021 Ocak ayından bu yana çalışıyorum. Sözleşmeler 6 ayda bir yenileniyor. Bugüne kadar otomatik olarak sürekli yenilendi. Dün telefonla arandık. Tasarruf tedbirleri gereği işten çıkarıldığımızı öğrendim.

ADAY AÇIKLANMA PROGRAMINA KATILMADIĞIM İÇİN

AKP adayını açıklanacağı Fatih Caddesi'ndeki program katılım zorunlu tutuldu. Ancak ben katılmadım O gün dedikodu olarak duyduk devir bitti yeni bir devir başlayacak diye. Kültür müdürü vardı görevden alındı. Hakkımızda etiketler ortaya attılar. CHP'li dediler, Kenan Tuzcu'yu destekliyor diye Kenancı dediler.

ERDOĞAN MİTİNGLERİNE AĞLAYA AĞLAYA GİTTİM

Programa katılmayınca başıma birşey geleceğini anlamıştım. Ama işten çıkarılmayı beklemiyordum. AKP'li olmadığım için gözden çıkardılar. Hakkımda hiçbir şikayet yok. Yıllardır bizi zorunlu tutulduk bu tarz siyasi programlara Erdoğan'ın mitinglerine ağlaya ağlaya gittim. Bugün hakkımı arayacağım. Avukatımla da görüştüm hukuk yollarına başvuracağım. Ben Bilgievi müdürüyüm aynı zamanda bir öğretmenim bana velilere çikolata dağıttırdılar.

İŞÇİ KIYIMI

Olayı ilk dile getiren CHP'li Muharrem Gökçe'nin açıklamasında "Hac'ca giderken işçi kıyımı mı yaptı? Ak Parti Çayırova belediye başkanı Bünyamin Çiftçi, Haziran’da Hacca gidecekmiş. Hac yolculuğu öncesinde helallik alması gereken başkanın, bugün birçok işçisini haber vermeden telefon ile işten çıkardıklarının haberini vermiş. Hiçbir işveren haber vermeden telefon ile işçisini işten çıkartmaz. Bu etik olmaz, ayıptır günahtır. Seçimlerden sonra ortalıklarda görünmeyen Çiftçi meğerse sinsi planlar ile işçiler içerisine güvendiği kişileri bana oy vermeyenler kim diye liste yaptığı iddia edildi.

KANUNSUZLUKTUR, SUÇTUR...

Bana oy vermedi diye Çayırova’da yaşayan insanları işten çıkartamazsın, çıkarttığın insanların yerine işçi alamazsın, kanunsuzluktur suçtur ve işe iade gerektiren durumları vardır. Bünyamin Çiftçi hacca gitmeden işçinden helallik al! Bu hiç iyi bir şey değil 3 yıldır 5 yıldır öğretmenlik yapanları işten çıkartan zihniyet, kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Aklınızı başınıza alın insanlardan helallik alarak işlerine devam ettirin" demişti.