- Eğitim

Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı

“Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile 4. ve 6.sınıf boyunca 14 hafta boyunca Sosyal Bilgiler dersleri veren Yeliz, toplamda 1.385 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı.

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Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı mask
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
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Bunun yanı sıra, Proje dersi kapsamında başarılı isimler ile bir araya gelen Yeliz Eryüksel; Oyuncu Burçin BİLDİK, Radyo programcısı Ali ŞENTÜRK,Seslendirme sanatçısı Zeynep Özden AYYILDIZ ve Türk Halk Müziği oyuncusu Bedia AKARTÜRK ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Yeliz ERYÜKSEL, Kocaeli Üniversitesi – Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz YAVUZYILMAZ tarafından 2012'de kuruldu ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerne devam eden “Anı Elinde Tutanlar” topluluğu altında bu tür anlamlı projeler hayata döndürülen mutluluk da dile getirildi. Bu olanak için proje koordinatörü hocası Sayın Oğuz YAVUZYILMAZ'a, çevrimiçi çalışmalara katılan tüm ülkelere ve röportaj tekliflerini geri çevirmeyen çok değerli isimler; Burçin BİLDİK, Ali ŞENTÜRK, Zeynep Özden AYYILDIZ ve Bedia AKARTÜRK'e teşekkürlerini iletti.

Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Yeliz Eryüksel, “Hayatı Tanıyalım Kendimizi Tamamlayalım” sloganı ile önemli bir projeye imza attı

# TÜRK, Kocaeli Üniversitesi

30 May 2024 - 15:50 - Eğitim

Mahreç  İrem Güler

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