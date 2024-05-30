30 May 2024 - 15:58- Asayiş G:

Halı saha maçının ardından kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Körfez ilçesinde halı saha maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden zabıta memuru son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Halı saha maçının ardından kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı mask

Olay, dün akşam saatlerinde Yarımca Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi zabıta memuru Rıdvan Karadağ (48) halı saha maçının ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Karadağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Karadağ'ın cenazesi, Körfez Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.
# AKP, çocuk, Spor

30 May 2024 - 15:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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