Halı saha maçının ardından kalp krizi geçirmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Yarımca Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi zabıta memuru Rıdvan Karadağ (48) halı saha maçının ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Karadağ, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Evli ve 2 çocuk babası Karadağ'ın cenazesi, Körfez Fatih Mahallesi'nde bulunan Fatih Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.