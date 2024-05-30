Muhtar Pala, “Kirazyolu barajının oraya iki defa araçla geldiler. Köpekleri buraya bıraktılar. Bırakılan köpekler milletin serasına giriyorlar, zarar veriyorlar. Köpekleri kimin bıraktığını araştırıyoruz ''dedi.
30 May 2024 - 16:08- Gündem Güncelleme:
Bayraktar Köyü muhtarından köpek tepkisi!
İzmit Bayraktar köyüne uzun zamandır bırakılan köpekler, köylüyü bıktırdı. Konuyu uzun süredir takip eden köylü, köpekleri kimin bıraktığını araştırıyor. Bayraktar Muhtarı İbrahim Pala, köpekleri bırakanlara tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.