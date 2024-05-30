30 May 2024 - 16:08- Gündem G:

Bayraktar Köyü muhtarından köpek tepkisi!

İzmit Bayraktar köyüne uzun zamandır bırakılan köpekler, köylüyü bıktırdı. Konuyu uzun süredir takip eden köylü, köpekleri kimin bıraktığını araştırıyor. Bayraktar Muhtarı İbrahim Pala, köpekleri bırakanlara tepki gösterdi.

Cihat Polat
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Bayraktar Köyü muhtarından köpek tepkisi! mask
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Muhtar Pala, “Kirazyolu barajının oraya iki defa araçla geldiler. Köpekleri buraya bıraktılar. Bırakılan köpekler milletin serasına giriyorlar, zarar veriyorlar. Köpekleri kimin bıraktığını araştırıyoruz ''dedi.
# hizmet, Kartepe

30 May 2024 - 16:08 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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