Usta oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Uğurlu'nun acı haberini Cem Yılmaz X hesabından "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" sözleriyle duyurdu.

Zafer Algöz " Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey Mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük kayıp" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, mesajında, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya geldi. Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, pek çok başarılı yapımda oynadı.



'Yol Ayrımı', 'Behzat Ç.', 'Avcı' ve 'Tabutta Rövaşata'da canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer edinen sanatçı, 1979'dan itibaren adım attığı tiyatro sahnesinde 'Yangın Duası', 'Çöplük', 'Abdülcambaz', 'İki Efendinin Uşağı', 'Önemli Adam', 'İstanbul Efendisi' ve 'Kösem Sultan' adlı oyunların da aralarında yer aldığı önemli yapımlarda rol aldı.

Bu arada Ahmet Uğurlu, kendisi gibi oyuncu Mustafa Uğurlu'nun ağabeyi.