Başkan Çalık, İşsizlik Sorununu Çözüyor

Gençlere verdiği sözleri tutmaya başlayan Başkan Çalık, Karamürsel’in istihdamının ve ekonomik sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen İstihdam Ofisi açtı.
Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası 1.katta faaliyete başlayan İstihdam Ofisi ilk faaliyetini gerçekleştirdi. “Sardunya Hazır Yemek Üretim ve Hizmetleri” firmasında çalışmak üzere 15 kişilik pozisyon için toplu görüşme yapıldı.
Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel'e gönül verdiğini, insan odaklı çalışacağını belirterek; “Karamürsel’de iş arayan vatandaşlarımız, gençlerimizle, personel arayan firmaları buluşturacağız. Ülkemizde işsizlik sorunu var, biz gençlerimizin CV’lerini, yeteneklerini, iletişim bilgilerini alıp, belediyedeki uzman arkadaşlarımızla ihtiyaçlarını tespit edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.