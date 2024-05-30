30 May 2024 - 16:39- Ekonomi G:

Başkan Çalık, İşsizlik Sorununu Çözüyor

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, göreve geldiği ilk günden itibaren Karamürsel insanı için canla başla çalışmaya devam ediyor.

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Başkan Çalık, İşsizlik Sorununu Çözüyor
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Gençlere verdiği sözleri tutmaya başlayan Başkan Çalık, Karamürsel’in istihdamının ve ekonomik sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedefleyen İstihdam Ofisi açtı.

Karamürsel Belediyesi Hizmet Binası 1.katta faaliyete başlayan İstihdam Ofisi ilk faaliyetini gerçekleştirdi. “Sardunya Hazır Yemek Üretim ve Hizmetleri” firmasında çalışmak üzere 15 kişilik pozisyon için toplu görüşme yapıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel'e gönül verdiğini, insan odaklı çalışacağını belirterek; “Karamürsel’de iş arayan vatandaşlarımız, gençlerimizle, personel arayan firmaları buluşturacağız. Ülkemizde işsizlik sorunu var, biz gençlerimizin CV’lerini, yeteneklerini, iletişim bilgilerini alıp, belediyedeki uzman arkadaşlarımızla ihtiyaçlarını tespit edeceğiz” dedi.

Başkan Çalık, İşsizlik Sorununu Çözüyor
# tespit, var, hizmet

30 May 2024 - 16:39 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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