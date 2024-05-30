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Off-Road heyecanı kaçmaz

Off-Road şöleni, Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı
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Off-Road heyecanı kaçmaz mask

YİNE DENİZLİ ÇEVRESİNDE YAPILACAK

2 günlük festival, Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek. 1-2 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri heyecan dolu yarışlara sahne olacak etkinlik, yine nefes kesecek, adrenalin yükseltecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti.

30 May 2024 - 16:50 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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