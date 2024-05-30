Off-Road heyecanı kaçmaz

YİNE DENİZLİ ÇEVRESİNDE YAPILACAK
2 günlük festival, Denizli Göleti'nin eşsiz doğa manzarasının ev sahipliğinde düzenlenecek. 1-2 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri heyecan dolu yarışlara sahne olacak etkinlik, yine nefes kesecek, adrenalin yükseltecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, macera tutkunlarını, yüzlerce aracın ve onlarca takımın nefes kesen mücadelelerine sahne olacak off-road festivaline davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.