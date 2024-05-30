Kaymakam istedi, çay 10 lira yapıldı

Karamürsel Öğretmenevi çay bahçesinde çaya zam yapılarak öğretmene 12 liradan, ilçe halkına da 15 liradan satılmaya başlandı. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, öğretmenevi yönetiminden çayın 10 liradan satılmasını istedi. Öğretmenevi yönetimi de bu öneriyi kabul etti. Bunun üzerine Kaymakam Canbaba, çay fiyatlarının indirilmesi ve başarılı çalışmaları nedeniyle Öğretmenevi Müdürü Sevgi Güney’e, Müdür Yardımcıları Selçuk Karaduman ve Ekrem Tüm’e ‘başarı belgesi’ vererek teşekkür etti.