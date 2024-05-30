Karamürsel Öğretmenevi çay bahçesinde çaya zam yapılarak öğretmene 12 liradan, ilçe halkına da 15 liradan satılmaya başlandı. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, öğretmenevi yönetiminden çayın 10 liradan satılmasını istedi. Öğretmenevi yönetimi de bu öneriyi kabul etti. Bunun üzerine Kaymakam Canbaba, çay fiyatlarının indirilmesi ve başarılı çalışmaları nedeniyle Öğretmenevi Müdürü Sevgi Güney’e, Müdür Yardımcıları Selçuk Karaduman ve Ekrem Tüm’e ‘başarı belgesi’ vererek teşekkür etti.
- Ekonomi
Kaymakam istedi, çay 10 lira yapıldı
Karamürsel Öğretmenevi çay bahçesinde 15 liradan satılan bir bardak çay, Kaymakam Canbaba’nın önerisi ile öğretmenevi yönetimi tarafından 10 liraya indirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.