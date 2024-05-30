Beyaz eşya üretimi nisanda yüzde 7 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2024 Nisan'a yönelik iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.Türkiye’de 6 ana üründe beyaz eşya iç satışları nisanda yıllık yüzde 3 artış kaydederek 869 bin 367 adet olarak gerçekleşti.Beyaz eşya ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 oranında artarak 1,57 milyon adede yükseldi.Nisanda beyaz eşya üretimi ise yıllık yüzde 7 düşüşle 2,26 milyon adet oldu.