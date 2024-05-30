Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2024 Nisan'a yönelik iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.Türkiye’de 6 ana üründe beyaz eşya iç satışları nisanda yıllık yüzde 3 artış kaydederek 869 bin 367 adet olarak gerçekleşti.Beyaz eşya ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 oranında artarak 1,57 milyon adede yükseldi.Nisanda beyaz eşya üretimi ise yıllık yüzde 7 düşüşle 2,26 milyon adet oldu.
- Ekonomi
Beyaz eşya üretimi nisanda yüzde 7 düştü
TÜRKBESD verilerine göre 2024 Nisan'da beyaz eşya üretimi yüzde 7 düştü. İlk dört ayda yapılan üretimde ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşüş yaşandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.