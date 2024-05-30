30 May 2024 - 16:56- Eğitim G:

Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı

“Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile 14 hafta boyunca 5.Sınıf öğrencilerine Türkçe dersi veren Gizem, toplamda 1.421 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı.

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Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı mask
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
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Bunun yanı sıra, Proje dersi kapsamında alanında başarılı isimler ile bir araya gelen Gizem Gürbüz; Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, Radyo programcısı Cem Arslan ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı

Gizem Gürbüz, Kocaeli Üniversitesi – Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz YAVUZYILMAZ tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden “Anı Elinde Tutanlar” topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Sayın Oğuz YAVUZYILMAZ’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen çok değerli isimler;Seren Ay Çetin ve Cem Yılmaza teşekkürlerini iletti.

Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı
# Kocaeli Üniversitesi

30 May 2024 - 16:56 - Eğitim

Mahreç  İrem Güler

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