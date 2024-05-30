Gizem Gürbüz, “Türkçeyle hep bir adım ileri” sloganı ile önemli bir projeye imza attı

Bunun yanı sıra, Proje dersi kapsamında alanında başarılı isimler ile bir araya gelen Gizem Gürbüz; Profesyonel boksör Seren Ay Çetin, Radyo programcısı Cem Arslan ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.
Gizem Gürbüz, Kocaeli Üniversitesi – Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz YAVUZYILMAZ tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden “Anı Elinde Tutanlar” topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Sayın Oğuz YAVUZYILMAZ’a, online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen çok değerli isimler;Seren Ay Çetin ve Cem Yılmaza teşekkürlerini iletti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.