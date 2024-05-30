Kendine özgü tada sahip olan semizotu özellikle salatalarda meyvelerle müthiş uyum gösterir. Salatası yaygın olarak zeytinyağlı, domatesli, meyveli ya da yoğurtlu olarak yapılır. Yoğurtlu olarak yapılan semizotu salatası genelde meze olarak tüketilir. Sarımsaklı yoğurt ile çok yakışan yoğurtlu semizotu salatası tarifini sizler için hazırladık. Hazırsanız tarifin detayları aşağıda.

Hazırlanma Süresi : 15 dakika

Pişirme Süresi : -

Kaç Kişilik: 4 Kişilik

Yoğurtlu Semizotu Kaç Kaloridir?

Bir porsiyon yoğurtlu semizotu salatası yaklaşık 90 kaloridir.

Yoğurtlu Semizotu için

Malzemeler

Yarım demet semizotu

200 g süzme yoğurt

1 lime suyu (Yeşil limon)

2 diş taze sarımsak

1 büyük salatalık

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı nane yağı

Yoğurtlu Semizotu

Nasıl Yapılır

Süzme yoğurdun içine 1 tane yeşil limon suyunu ekleyip karıştırın. Bir büyük salatalığı, salata kasesine rendeleyin.

Taze sarımsağı bir tutam tuz ile havanda dövün ve yoğurda karıştırıp rendelenmiş salatalığın üzerine dökün.

Yıkanıp ayıklanmış olan semizotlarını da koyup harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine kuru nane serpin ve nane yağı gezdirerek servis yapın.

Püf Noktası

Sarımsak çok yakışır ancak koymak zorunda değilsiniz.

Lime yerine limon suyu kullanabilirsiniz. Ancak lime limona göre daha tatlı olduğu için limon kullanıyorsanız miktarını biraz azaltmanız gerekebilir.

Kuru nane yerine yeşil nane kullanarak semizotunun yanında kullanabilirsiniz.

Nane yağı için taze nane ve zeytinyağını blenderdan geçirdikten sonra süzmeniz gerekir.

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