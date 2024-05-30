Kendine özgü tada sahip olan semizotu özellikle salatalarda meyvelerle müthiş uyum gösterir. Salatası yaygın olarak zeytinyağlı, domatesli, meyveli ya da yoğurtlu olarak yapılır. Yoğurtlu olarak yapılan semizotu salatası genelde meze olarak tüketilir. Sarımsaklı yoğurt ile çok yakışan yoğurtlu semizotu salatası tarifini sizler için hazırladık. Hazırsanız tarifin detayları aşağıda.
Hazırlanma Süresi : 15 dakika
Pişirme Süresi : -
Kaç Kişilik: 4 Kişilik
Yoğurtlu Semizotu Kaç Kaloridir?
Bir porsiyon yoğurtlu semizotu salatası yaklaşık 90 kaloridir.
Yoğurtlu Semizotu için
Malzemeler
Yarım demet semizotu
200 g süzme yoğurt
1 lime suyu (Yeşil limon)
2 diş taze sarımsak
1 büyük salatalık
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 yemek kaşığı nane yağı
Yoğurtlu Semizotu
Nasıl Yapılır
Süzme yoğurdun içine 1 tane yeşil limon suyunu ekleyip karıştırın. Bir büyük salatalığı, salata kasesine rendeleyin.
Taze sarımsağı bir tutam tuz ile havanda dövün ve yoğurda karıştırıp rendelenmiş salatalığın üzerine dökün.
Yıkanıp ayıklanmış olan semizotlarını da koyup harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine kuru nane serpin ve nane yağı gezdirerek servis yapın.
Püf Noktası
Sarımsak çok yakışır ancak koymak zorunda değilsiniz.
Lime yerine limon suyu kullanabilirsiniz. Ancak lime limona göre daha tatlı olduğu için limon kullanıyorsanız miktarını biraz azaltmanız gerekebilir.
Kuru nane yerine yeşil nane kullanarak semizotunun yanında kullanabilirsiniz.
Nane yağı için taze nane ve zeytinyağını blenderdan geçirdikten sonra süzmeniz gerekir.
FOTO TEMSİLİDİR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.