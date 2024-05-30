Böğürtlen Reçeli Yaparken Bilmeniz Gereken 5 Püf Noktası

Böğürtlen, yaz aylarında pazar ve market tezgahlarında yerini alan ve sağlık açısından çeşitli faydalar sunan bir meyvedir. Genellikle sade bir şekilde tüketilse de, reçel yapımında da yaygın olarak kullanılır. Hafif ekşimsi bir tada sahip olan böğürtlen, kahvaltı sofralarını zenginleştirir. Ancak böğürtlen reçelinin istediğiniz kıvamda olması için, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Reçel yapımına geçmeden önce, böğürtlenleri mutlaka ayıklamanız gerekir. Özellikle çürüyen veya zedelenen böğürtlenleri ayırın ve reçel yapımında kullanmayın. Taze ve hasarsız böğürtlenler, en iyi sonucu almanızı sağlar.

Ölçülere dikkat edin

Böğürtlen reçeli yapmadan önce, mutlaka böğürtlenin tadına bakın. Bu sayede ölçüleri daha iyi ayarlayabilirsiniz. Genellikle 600 gr böğürtlen için 400 gram toz şeker kullanılması önerilir ve 1/2 çay kaşığı limon tuzu ilave edilir. Ancak reçelin tatlı olmasını istiyorsanız, 600 gr böğürtlen için 600 gr toz şeker kullanabilirsiniz.

Kısık ateş

Böğürtlen reçeli için ilk olarak böğürtlenleri yıkayın ve sularını süzdürün. Daha sonra tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin. En az 2 saat bu şekilde bekletin. Mümkünse, 1 gece dinlendirmeniz daha iyi sonuç verecektir. Böğürtlenleri ocağa alın ve yüksek ateşte 5 dakika kaynatın. Bu esnada tahta kaşıkla hafifçe karıştırabilirsiniz. Ardından kısık ateşe alın ve 20-30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.

Karıştırmayın

Meyvelerin ezilmesini ve dağılmasını önlemek için, çok sık karıştırmayın. Metal kaşık yerine tahta kaşık kullanın. Pişirme esnasında reçelin üzerinde oluşan köpükleri mutlaka alın ve atın. Dilerseniz, aroma katmak için 2 adet karanfil ekleyebilirsiniz. Eğer limon tuzu yoksa, birkaç damla limon suyu da ilave edebilirsiniz. Reçelin kıvamı ne çok sulu, ne de çok koyu olmalıdır.

Güneşte bekletin ve saklayın

Böğürtlen reçelinin koyulaşmasını ve daha parlak gözükmesini isterseniz, cam kavanozlara doldurun. Bu kavanozların üzerini tülbent ile kapatın ve güneş gören bir yerde 1-2 gün dinlendirin. Reçel, güneş gördükçe kıvamı koyulaşır ve parlaklığı artar. Eğer güneşte bekletmek istemiyorsanız, hiç soğutmadan kavanozlara paylaştırın ve kapağını sıkıca kapatın. Ardından ters çevirerek oda sıcaklığında soğutun. Soğuyan reçelleri buzdolabında veya serin ve kuru bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.