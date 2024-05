Başkan Şalgam Kurban Bayramı öncesi Kocaelili vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam Kurban Bayramı’na 2 hafta kala vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şalgam vatandaşın daha çok büyükbaş hayvan kestiğini belirterek, “Bu sene Büyükbaş hayvan hisse başı 30 kilodan hesaplandığında 18 bin TL’den başlamakta. 40 kilo karkas kemikli et düşmesi halinde 24 bin lira. 50 kilo hisse başı düştüğünde de erkek kurbanlık tosun fiyatı 30 binleri bulmaktadır. Küçükbaş hayvanlarda da 20 kilo koç 14 bin, 20 kilo kısır koyun 12 bin, 35 kiloluk kısır koyun 15 bin lira. Büyük 30 -35 kilo koçların da 20 bin lira. Diğer bir tavsiyemiz dişi havyan kesmemeleridir. Dişi hayvanlar elimizde damızlık kalsın. Daha çok erkek hayvan kesilmesi taraftarıyız üretimin devam etmesi açısından. 2022 yılında Kocaeli'de 13 bin küçükbaş hayvan kesilmiş. Büyükbaş hayvan ise 37 bin kesilmiş. Halkımız özellikle büyükbaş hayvanı tercih etmiş” dedi.

BAKANLIK TARAFINDAN KASAPLAR DIŞINDA KIYMA ÇEKİM İŞLEMİ YASAKLANDI

Kurban kesimlerinin uygun yerlerde yapılması gerektiğini belirten Şalgam, “ İlçe müdürlükleri tarafından kurban kesim yerleri belirleniyor. Buralarda kesilen kurbanlar hijyenik ortamlara, hijyen standartlarına uyuyor. Kurban kesecekler vatandaşlar kurbanlarını kasap esnaflarımız dışında hiçbir yerde kıyma çektirmesin, bu olaylar her bayramda meydana geliyor. Kasaplarımızda daha hijyenik bir ortamda kıymalarını çektirsinler. Tarım ve Orman Bakanlığından gelen yeni karar ile kasaplar dışında kıyma çekim işlemi yasaklandı. Dışarıda çekilen kıyma ne kadar sağlıklı olabilir” şeklinde konuştu.

KALICI ÖNLEMLER ALINMALI

Kurban Bayramı’nın et fiyatlara olacak etkilerine de değinen Şalgam, “Bu yıl fiyatlar 600 liralara kadar yükseldi. Hızla artan fiyatların ardından Et ve Süt Kurumu yurt dışından et ithal ederek piyasa da yüzde 10’luk bir düşüş meydana geldi. Kocaeli’de kıyma 600 TL’den 540’ TL’ye kadar düştü. Kilo başında 60 liralık bir düşüş meydana geldi. Kurban Bayramı’ndan sonra et fiyatlarına 2 ay sonra zam gelmez. Yaşanacak fiyat artışları için kalıcı çözümler alınmalı. Üretim desteklenmeli” ifadelerini kullandı.