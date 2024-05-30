Faruk Sarman: “Geçmişten ders alamayan geleceği inşa edemez”

Efsane İzmitli Faruk Sarman, güzel bir mesaj yayınlayarak “Geçmişten ders alamayan, geleceği inşa edemez sözünün esas olduğu bir toplantıda, bizlere değer verip, yemeğe davet eden sayın Recep Durul başkanımıza, toplantıyı organize eden Metin Özkan kardeşime, Çetin Zerenoğlu ağabeyime çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şeyin çok güzel olacağı günler yakındır. Yaşa var ol Kocaelispor!” dedi.