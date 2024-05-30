Olgunlar Turnuvası'nda Bol Gollü Maçlara Sahne Oldu

29.05. 2024 ÇARŞAMBA MAÇ SONUÇLARI
GENÇ OLGUNLAR C
KTM Gümrük Müşavirliği 2
Alden spor 6
GENÇ OLGUNLAR D
Maximum Özel Güvenlik 6
Carver Spor 2
GENÇ OLGUNLAR D
Dinamo İzmit 2
Arılift Asansör 9
TECRÜBELİ OLGUNLAR (b)
Yağmur Reklam 2
Evi Decor 2
TECRÜBELİ OLGUNLAR (b)
Nicomedia master Zafer Balkaya elektrik 7
Psf Değirmendere 4
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.