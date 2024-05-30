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Olgunlar Turnuvası'nda Bol Gollü Maçlara Sahne Oldu

Olgunlar Turnuvasında dün heyecan doruktaydı. Bol gollü geçen grup maçlarında Genç Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar mücadele etti. İşte grup maçlarındaki sonuçlar

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Olgunlar Turnuvası'nda Bol Gollü Maçlara Sahne Oldu mask

29.05. 2024 ÇARŞAMBA MAÇ SONUÇLARI

GENÇ OLGUNLAR C

KTM Gümrük Müşavirliği 2
Alden spor 6

GENÇ OLGUNLAR D

Maximum Özel Güvenlik 6
Carver Spor 2

GENÇ OLGUNLAR D

Dinamo İzmit 2
Arılift Asansör 9

TECRÜBELİ OLGUNLAR (b)

Yağmur Reklam 2
Evi Decor 2

TECRÜBELİ OLGUNLAR (b)
Nicomedia master Zafer Balkaya elektrik 7
Psf Değirmendere 4
# Spor, 2024, güvenlik, genç

30 May 2024 - 17:16 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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