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Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını

İzmit'te damatlık ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis baskın düzenledi. Düğün yapmadıklarını, söz kestiklerini iddia eden çocukların babaları hakkında adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını mask

İzmit ilçesinde polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı.

Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.

Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü.

Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını öne sürdü.

Haklarında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçlamasıyla adli soruşturma başlatılan M.S. ve H.F. serbest bırakıldı.
# polis, soruşturma

30 May 2024 - 17:26 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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