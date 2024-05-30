Kocaeli'de çocuk düğününe polis baskını

İzmit ilçesinde polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı.
Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü.
Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü.
Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını öne sürdü.
Haklarında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçlamasıyla adli soruşturma başlatılan M.S. ve H.F. serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.