Ağıralioğlu’nun il başkanı Nurettin Bulut

“ALTYAPI TAMAMLANIYOR”
İYİ Parti’den istifası öncesinde Mayıs 2023 seçimleri için “Milliyetçilerin ayrı kaldığı son seçim olacak” mesajlarını veren Ağıralioğlu, partisinin kuruluşu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” ifadelerini kullanmıştı.
KOCAELİ’YE ÖNEM VERİYOR
Bu arada Yavuz Ağıralioğlu’nun en fazla önem verdiği kentlerden biri de Kocaeli olacak. İlimizde teşkilatı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Ağıralioğlu’nun kurucu il başkanı olarak Büyük Birlik Partisi’nde bir dönem il başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise CHP’den meclis üyesi seçilerek İzmit Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Nurettin Bulut’a yetki vereceği ileri sürüldü.
ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Bir süre önce Yavuz Ağıralioğlu ile Nurettin Bulut’un bir araya geldiği ve Bulut’un da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı olması beklenen Nurettin Bulut’un bazı ilçelerde atamak istediği başkanlar için de şimdiden görüşmeye başladığı edinilen bilgiler arasında.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.