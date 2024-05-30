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Ağıralioğlu’nun il başkanı Nurettin Bulut

İYİ Parti’den bir dönem İstanbul Milletvekili seçilen, ancak geçtiğimiz yıl mayıs ayında gerçekleşen genel seçimler öncesinde partisinden istifa ederek yeni bir siyasi yolculuğa başlamak üzere çalışmalar başlatan Yavuz Ağıralioğlu, parti kurma süreci ile ilgili vitesi artırdı.

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Ağıralioğlu’nun il başkanı Nurettin Bulut mask

“ALTYAPI TAMAMLANIYOR”

İYİ Parti’den istifası öncesinde Mayıs 2023 seçimleri için “Milliyetçilerin ayrı kaldığı son seçim olacak” mesajlarını veren Ağıralioğlu, partisinin kuruluşu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” ifadelerini kullanmıştı.

KOCAELİ’YE ÖNEM VERİYOR

Bu arada Yavuz Ağıralioğlu’nun en fazla önem verdiği kentlerden biri de Kocaeli olacak. İlimizde teşkilatı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Ağıralioğlu’nun kurucu il başkanı olarak Büyük Birlik Partisi’nde bir dönem il başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise CHP’den meclis üyesi seçilerek İzmit Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Nurettin Bulut’a yetki vereceği ileri sürüldü.

ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Bir süre önce Yavuz Ağıralioğlu ile Nurettin Bulut’un bir araya geldiği ve Bulut’un da bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi. Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı olması beklenen Nurettin Bulut’un bazı ilçelerde atamak istediği başkanlar için de şimdiden görüşmeye başladığı edinilen bilgiler arasında.

# büyük, yeni, chp, Meclis

30 May 2024 - 18:24 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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