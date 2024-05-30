İZMİT BELEDİYESİ: "Bu sorumsuzluğun peşini bırakmayacağız"

Kartepe Belediyesi'ne ait bir aracın sokak köpeklerinin bırakıldığına dair yapılan iddialar doğrultusunda İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

Kabul edilemez bir hareket

"Bugün Bayraktar Köyümüzde ortaya çıkan vahim bir olayı basın aracılığıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Kartepe Belediyesi’ne ait bir aracın, bugün kendi ilçesindeki sokak köpeklerini sorumsuzca ve insanlık dışı bir şekilde İzmit’e bıraktığına dair somut delillerle karşılaştık. Bu durum, İzmit halkının ve sokak hayvanlarının huzurunu ve güvenliğini tehdit eden kabul edilemez bir harekettir.

İzmit halkının ve hayvanlarının haklarını korumak için kararlıyız

İzmit Belediyesi olarak, hayvan haklarına ve kamu düzenine aykırı bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Kartepe Belediyesini bu sorumsuz tutumlarından dolayı gereken önlemleri almaya çağırıyoruz. İzmit halkının ve hayvanlarının haklarını korumak için kararlıyız.

Bundan böyle, farklı ilçelere ait küpe numaralarına sahip sokak köpekleri, İzmit ilçe sınırları içerisinde tespit edildiği takdirde, bu köpekler getirildikleri ilçelere geri gönderilecektir. Bu uygulama, İzmit’in huzurunu ve düzenini korumak amacıyla titizlikle takip edilecektir.

Bu sorumsuzluğun peşini bırakmayacağız

Bu sorumsuzluğun peşini bırakmayacak ve İzmit’in huzurunu bozan her türlü davranışın karşısında duracağız. Halkımızın ve sokak hayvanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."