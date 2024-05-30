Gençlik meclisinden Filistin açıklaması

İsrail, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin sığınmış olduğu bir çadır kampında yangın çıkmasına yol açan ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından aldığı uluslararası tepkilere rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırılara devam ediyor. Küresel çapta tepki almasına rağmen soykırımdan vazgeçmeyen İsrail’e karşı Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Konseyi basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Gençlik Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanı Uğur Subaşı gerçekleşti. Açıklamaya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek ve yönetimi de katıldı. Açıklama öncesi kısa bir konuşma yapan Fatih Çelikbilek, “Yapılan zalimlik haddi aştı. Dualarımız Filistin’de. Yaşananları hepimiz görüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Devletimiz gerekeni yapıyor ve yapmaya devam edecek” dedi.

“VİCDANLARIN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIZ”

Gençlik Konseyi İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu Başkanı Uğur Subaşı ise yaptığı açıklamada “Bu gün, Toprakları kendilerine vahşet kafesi haline getirilen Filistinli kardeşlerimizin, annesini saçından teşhis eden çocuğun, oğlunu bacağındaki yazıdan tanıyabilecek hale getirilen babanın, tüm bunlar olurken çocuklarını düşünmeden şahadete yollayan annenin yanında olduğumuz için; Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i ve yaptıkları tüm yardımlarla bu kana susamış terörist devletin maşa tutanlarını, mazlum insanların canları üzerine oyun kuranları lanetlemek; Vicdanların sesi olmak için buradayız.

“SAPKIN BİR DÜŞÜNCE”

Kocaeli gençliği ve tüm halkımız bilmeli ki katil İsrail’in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı’dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail’in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak başta Amerika olmak üzere İsrail’e açıkça yardım eden, onun maşasını tutan ülkeler ve savaş oyuncakları haline getirdikleri İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların başındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalması da ayrıca katil İsrail’i ve maşa tutanlarını cesaretlendirmektedir.

“İNSANLIK ONURUNU ZEDELEYEN BOYUDA ULAŞTI”

Bildiğiniz üzere İsrail davasında 24 Mayıs 2024 tarihinde verilen kararda, İsrail’in Refah’taki askeri saldırılarının derhal durdurulmasına ve Gazze’ye ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaşabilmesi için Refah Sınır Kapısının açık tutulmasına hükmedilmiştir. Verilen karardan sadece üç gün sonra israil, yerlerinden edilen Filistinli sivillere karşı Refah'ta bombalı saldırı düzenlemiştir. İsrail’in Gazze Şeridi’nin Refah bölgesinde gerçekleştirdiği açık soykırım, bölgede yaşayan ve son çare olarak güvenli bölge olduğu için buradaki çadır kente sığınan masum sivillerin yaşam haklarını hiçe sayan ve insanlık onurunu zedeleyen bir boyuta ulaşmıştır.

“YAPTIRIM ÇAĞRISI”

Masum insanların acılarını unutmasına fırsat dahi verilmeden vahşet devam ettirilmektedir. Vahşetin ve yaşanan bu zalimliğin sona erdirilmesi, tüm bölgede kalıcı barış ve güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli adımların atılması için sadece katil İsrail’e yönelen uluslararası aktörlerin; maşa tutanlara ve açık destek verenlere de yaptırımlar uygulaması gerektiği aksi halde bu soykrımın durdurulamayacağı düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.