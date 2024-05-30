Damla Yünlü, “Sayılarla Hayatı Kolaylaştıralım” projesini hayata geçirdi

“Her Kapıyı Açan Dört İşlem” sloganıyla, 14 hafta boyunca farklı şehirlerden 2 ve 4.sınıf öğrencilerine online üzerinden 1451 dakika ders işleyerek önemli bir projeye imza attı. Bunun yanı sıra Proje dersi kapsamında da alanında başarılı önemli isimlerle bir araya gelen Damla Yünlü; Değerli oyuncularımızdan Fikret Urucu, Sefa Tantoğlu, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Akasya Asıltürkmen ve Gripin Grubunun gitaristi Murat Başdoğan ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetine devam eden “Anı Elinde Tutanlar” topluluğu altında böyle anlamlı projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Damla Yünlü; bu imkanı sağladığı için proje koordinatörü hocası Oğuz Yavuzyılmaz'a ve online derslerine katılım sağlayan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen değerli sanatçılara teşekkürlerini iletti.