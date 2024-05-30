Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Alınan bilgilere göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.
Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.