- Asayiş

Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ortasında kaldı.

Siirt Valisi silahlı çatışmanın ortasında kaldı! Çok sayıda ekip sevk edildi mask

Alınan bilgilere göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı.

Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya’nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
# eğitim, sağlık, polis

30 May 2024 - 20:34 - Asayiş

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