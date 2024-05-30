Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu

Gelecek Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı görevinden istifa etmişti. Partide boş kalan koltuğa Erdal Şahin getirildi. Gelecek Partisi’nin kuruluşundan itibaren İzmit İlçe Teşkilatında görev alan Erdal Şahin, yapılan görüşmelerin ardından Ankara’ya davet edildi. Genel merkezde Teşkilat Başkanı Ömer Ünal ve parti yönetimkurulu üyeleriyle görüşen Erdal Şahin ve teşkilat üyeleri daha sonra partinin genel başkan Ahmet Davutoğlu tarafından ağırlandı. Davutoğlu'nun elinden yetki belgesini alan yeni başkan Erdal Şahin de bu atamayla birlikte büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu ifade etti.

İLÇELERDE TEŞKİLATLANMAYA YOĞUNLAŞACAĞIM

Erdal Şahin, “Bana güven duyan başta Milletvekilimiz Doğan Demir’e, teşkilat başkanımız Ömer Ünal’a, parti yönetim kurulu üyelerine ve sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Yönetimimi kurup, ilçelerde teşkilatlanmaya yoğunlaşacağım” dedi. Şahin ile beraberindekiler daha sonra Milletvekili Doğan Demir tarafından TBMM’de ağırlandı.