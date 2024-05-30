30 May 2024 - 21:31- Siyaset G:

Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu

Yerel seçimler sonucu görevinden istifa eden Hasan Arabacı'nın ardından Gelecek Partisi'nin yeni il başkanı belli oldu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu mask
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
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Gelecek Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi  Kocaeli İl Başkanı Hasan Arabacı görevinden istifa etmişti. Partide boş kalan koltuğa Erdal Şahin getirildi. Gelecek Partisi’nin kuruluşundan itibaren İzmit İlçe Teşkilatında görev alan Erdal Şahin, yapılan görüşmelerin ardından Ankara’ya davet edildi. Genel merkezde Teşkilat Başkanı Ömer Ünal ve parti yönetimkurulu üyeleriyle görüşen Erdal Şahin ve teşkilat üyeleri daha sonra partinin genel başkan Ahmet Davutoğlu tarafından ağırlandı. Davutoğlu'nun elinden yetki belgesini alan yeni başkan Erdal Şahin de bu atamayla birlikte büyük bir görev ve sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu ifade etti.

İLÇELERDE TEŞKİLATLANMAYA YOĞUNLAŞACAĞIM
Erdal Şahin, “Bana güven duyan başta Milletvekilimiz Doğan Demir’e, teşkilat başkanımız Ömer Ünal’a, parti yönetim kurulu üyelerine ve sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum. Yönetimimi kurup, ilçelerde teşkilatlanmaya yoğunlaşacağım” dedi. Şahin ile beraberindekiler daha sonra Milletvekili Doğan Demir tarafından TBMM’de ağırlandı.
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu
Gelecek Partisi Kocaeli’nin yeni il başkanı belli oldu

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30 May 2024 - 21:31 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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