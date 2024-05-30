MHP'den 'Tik Tok kapatılsın' teklifi

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkındaki kanununda değişiklik öngören teklifte ilgili maddenin şöyle değiştirilmesi isteniyor: “TikTok’ isimli sosyal ağ sağlayıcılığının Türkiye Temsilciliği tarafından genel ahlaka, kamu yararına, Türk toplumunun gelenek, görenek, örf ve adetlerine aykırı tüm içerikler yayına girmeden erişimi engellenir. TikTok bu tür içerikleri engellemezse Savcılık, Mahkeme veya BTK tarafından verilen kararla erişim engellenir. TikTok’un bu karara 15 gün içerisinde uymaması durumunda önce yüzde elli oranında bant daraltması bu yükümlülüğünde 30 gün yerine getirilmemesi halinde TikTok’un Türkiye’deki bant trafiği tamamen durdurulur.”

Teklifin gerekçesinde TikTok'un Tükiye’de 30 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Platformu kullanan kesimin daha çok Z kuşağı olduğu göze çarpmaktadır. TikTok popülerliği kadar erişim yasaklarıyla da gündeme gelen bir uygulamadır. Endonezya, Pakistan, Bangladeş ve Hindistan TikTok’a erişim yasağı uygulayan ülkeler olmuştur" dedi.

Öztürk, teklifinde şu ifadelere yer verdi: "Bu ülkeler dışında ABD’de de TikTok’a 9 ay içerisinde hisselerini Amerikalı bir şirkete devretmezse yasaklayacağına ilişkin yasayı onamıştır. ABD, İsrail ve Avustralya’nın başını çektiği bazı ülkelerde ise özellikle güvenlik ve istihbarat birimlerinde çalışanların TikTok kullanımına ilişkin sınırlandırmalar getirmiştir. Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Tayvan, Endonezya da TikTok’a kısıtlama getiren ülkelerdir. TikTok’a erişim yasağı uygulayan ve getirmeye çalışan bu ülkeler; ahlaksız ve müstehcenlik, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etme, ulusal güvenlik, uygunsuz içerikler, çocukları ve gençleri ahlaki ve sosyal bozulmadan kurtarma başlıkları çerçevesinde erişim engeli/kısıtlaması getirmiştir."

'TÜRK AİLE YAPISINA UYGUN OLMAYAN GÖRÜNTÜLER'

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve insan haysiyetine uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olarak, zaman zaman kamuoyunun gündemine geldiğini savunan Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'TELEFON NUMARALARI İLE GİRİŞ YAPSINLAR'

Öztürk, "Ahlaki değerlerimizin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımlar toplum düzenimizi tehdit eden birer unsur olarak değerlendirilmelidir. Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir" dedi. Teklifte şunlar da kaydedildi:

"Mahremiyetin ortadan kalkmasının önünü açan, hakaret, tehdit ve şantaj gibi suçlara zemin hazırlayan, suçlunun bulunmasına geciktirici etken ve birçok olumsuz davranışların sergilenmesine zemin oluşturan sosyal medya platformlarına yönelik, kullanıcıların bu platformlara “cep telefonu numarası” ile giriş yapmasını sağlayarak böylece suç işlemede caydırıcılığı artırmak, kanun teklifimizin amaçlarındandır."

Kaynak: CUMHURİYET