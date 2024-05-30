GÖKDENİZ YENİDEN SÜPER LİG'DE

Trendyol 1.Lig'in Play-Off Finalinde Sakaryaspor, Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Bodrum FK uzatma bölümünde bulduğu gollerle rakibini 3-1 yenerek, Süper Lig'e yükseldi.
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Ertürk dk. 97), Rotman, Donkor (Çağlayan Menderes dk. 46), Bülent Uzun (Samed Onur dk. 106), Sinan Kurt (Erdi Dikmen dk. 45+2), Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle (Koray Kılınç dk. 85), Ndlovu (Kabongo Kasongo dk. 80)
Yedekler: İbrahim Demir, Roshi, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Omar İmeri dk. 75), Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Tunahan Akpınar dk. 85), Samet Yalçın, Mohammed (Erkan Değişmez dk. 60), Kenan Özer (Brazao dk. 75), Burak Çoban (Ege Bilsel dk. 105+2), Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı dk. 60)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Gökdeniz Bayraktar (dk. 19), Celustka (dk. 94), Tunahan Akpınar (dk. 104) (Bodrum FK), Dimitrov (dk. 72) (Sakaryaspor)
Kırmızı kartlar: Rotman (dk. 44) (Sakaryaspor), Tunahan Akpınar (105+3) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Mohammed, Cenk Şen, Celal Dumanlı, Tunahan Akpınar, Burak Çoban, Ege Bilsel, Erkan Değişmez, Brazao (Bodrum FK), Oğuz Yıldırım, Cihan Topaloğlu, Hasan Kılıç (Sakaryaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.