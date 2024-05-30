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Kocaeli'de yarın 2 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (31.05.2024 Cuma) 2 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli'de yarın 2 ilçede elektrikler kesilecek! mask

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
60476KOCAELİ KARTEPESARIMESE, SARIMEŞEBASKALE, BAŞKALE SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., HİCRET SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., ÖNER SK., SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÜKUNET SK.31.05. 202409:0012:00
60483KOCAELİİZMİTBULDUK, TERZİLERÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER31.05.202409:0017:00
60536KOCAELİİZMİTAMBARCI, GÜVERCİNLİKAMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER31.05.202409:0015:30
# 2024, ilçe, Kartepe

30 May 2024 - 23:32 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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