DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON

DERBENT ORTAOKULU ÖĞRETMENİME VEFA GÜNÜ PROGRAMI

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Hz. Ali

Derbent Gençliği ve Derbent Ortaokulunun birlikte organize ettiği, okulumuzun son 50 yıllık tarihinde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan öğretmenlerimize “VEFA GÜNÜ” programımızda sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Tarih: 01.06. 2024

Saat: 12.30

Yer: Kartepe Derbent Ortaokulu