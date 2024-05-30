DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON

DERBENT ORTAOKULU ÖĞRETMENİME VEFA GÜNÜ PROGRAMI
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”
Hz. Ali
Derbent Gençliği ve Derbent Ortaokulunun birlikte organize ettiği, okulumuzun son 50 yıllık tarihinde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan öğretmenlerimize “VEFA GÜNÜ” programımızda sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.