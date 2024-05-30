- Eğitim

DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON

Derbent Gençliği ve Derbent Ortaokulu, 50 yıllık tarihinde görev yapan ve hala devam eden öğretmenlerine vefa günü programı düzenleyecek.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON mask
DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON
Haber albümü için resme tıklayın

DERBENT ORTAOKULU ÖĞRETMENİME VEFA GÜNÜ PROGRAMI

“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Hz. Ali

Derbent Gençliği ve Derbent Ortaokulunun birlikte organize ettiği, okulumuzun son 50 yıllık tarihinde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan öğretmenlerimize “VEFA GÜNÜ” programımızda sizleri de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Tarih: 01.06. 2024
Saat: 12.30
Yer: Kartepe Derbent Ortaokulu

DERBENT'TE ANLAMLI ORGANİZASYON
# 2024, Kartepe

30 May 2024 - 23:50 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.522.094 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL