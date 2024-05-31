- Spor

Ulaş Yıldız aday olmayacağını açıkladı

9 Haziran’da, Kocaelispor Başkanlığı’na aday olması beklenen Ulaş Yıldız, aday olmayacağını açıkladı…

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Ulaş Yıldız aday olmayacağını açıkladı mask

“KULÜBÜN MENFAATİ İÇİN”

Ulaş Yıldız şu şekilde açıklama yaptı: “ Sezon başında büyük umutlarla yüksek bütçeli transferler ile takımımız sezona başlamış idi.

Ancak camianın beklentisine uygun sonuçlar alınmaması üzerine Başkan istifa etmek zorunda kalmıştı. Tüzük gereği olağanüstü genel kurula gitme kararı ardından, Başkan adaylığı ile ilgili çalışmalarıma başladım, bu arada devam eden lig maalesef başarısızlıkla sonuçlandı.

Bu süreçte başkanlığa vekalet eden mevcut Başkan vekili yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Bununla beraberinde;

-Önümüzdeki sezon kulübümüzü kesinlikle süper lige çıkartacağını iddia etmesi.

-Kongre öncesi teknik Direktör ile 1,5 yıllık anlaşma yapmış olması,

-Kendisinin ve oluşturacağı yönetim kurulu üyelerinin belirlenen bütçeye ciddi katkı sağlayacağını ifade etmesinden hareketle;

Bu iddialarda bulunan başkan adayına verilen destekleri de göz önüne alarak kulübümüzün menfaatini ön planda tutarak aday olmama kararına vardım.

Camiamızın bize ihtiyaç duyması halinde her daim maddi manevi ve vizyon projelerimiz ile göreve hazır olduğumuzu bilmenizi isterim.

# büyük, yönetim, ifade, yüksek

31 May 2024 - 00:18 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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