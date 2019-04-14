Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 07:30 TSİ- Spor G: Bugün 10:05 TSİ

Haydi beyler! Taraftar sizden galibiyet bekliyor!

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Karacabey Birlikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Karacabey Birlikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki zorlu maç saat 15.00’te başlayacak ve mücadelede İstanbul Bölgesi B Klasman Hakemi Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Yeşil Siyahlılar bu maçı taraftarından yoksun oynayacak. 12. adam, takımdan 3 puan istiyor.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Kocaelispor’un kalede Volkan, savunmada Onur, Kadir Öge, Ali Keten, Murat Başak, önlerinde Mesut ve Büyük Kerem, sağda Hamza, solda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Sefa ve ilerde de geçen hafta cezasını tamamlayan Sinan tertibi ile maça başlaması bekleniyor. Ev sahibi ekipte ise 12 golle grubun en golcü isimlerinden İlker Avşar ile etkili sağ kanat oyuncusu Adem Aydın forma giyemeyecek. Maç saatinde yağışın da beklendiği hava kapalı olacak. İkinci yarının lideri olan Bursa temsilcisi son 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

EKSİKLER VAR

Bursa Nilüfer Ramada Otel’de kamp yapan Yeşil Siyahlılar, en kötü grup ikinciliği için mücadele eden rakibi karşısında kaybetmeden İzmit’e dönmek ve olası bir ikili averajla rakibini altta tutmak istiyor. Kocaelispor’da Mert ve Fatih yok, hafta arasında koşu temposunu arttıran Burak Süleyman ise risk edilmeyecek.İki takım daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Kocaelispor kazandı, 2 maç berabere bitti, 1 maçı da Bursa ekibi kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki maçı Kocaelispor Sefa, Rıza ve Ali Keten’in golleri ile 3-0 kazanmıştı. Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KARACABEY BİRLİK - KOCAELİSPOR

STAT: Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Murat Güçlü, Tuncay Çalıkoğlu

SAAT: 15.00

HAVA: 17 derece kapalı

KARACABEY BİRLİK

Muzaffer Sarıibrahim

İsmail Çokçalış

İlyas Yılmazer   

Cemal İşleyen   

Cenk Özkacar

Emrah Dağ   

Kerem Aktürkoğlu

Ercan Karaca

Anıl Yıldırım   

Mahmut Şeker

Batuhan Ayvaz   

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Ali Keten

Murat Başak

Mesut Özdemir

Büyük Kerem

Gökdeniz Bayrakdar

Hamza Mutlu

Sefa Narin

Sinan Pektemek

Bugün 07:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Fatma Ablaları kızları yalnız bırakmadı mask
Fatma Ablaları kızları yalnız bırakmadı
Haydi beyler! Taraftar sizden galibiyet bekliyor! mask
Haydi beyler! Taraftar sizden galibiyet bekliyor!
Derince, kader maçına çıkıyor! mask
Derince, kader maçına çıkıyor!
Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu mask
Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu
Tümay da olmasa? mask
Tümay da olmasa?
Beratcan'dan şık davranış   mask
Beratcan'dan şık davranış  
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmitli iş adamı öldürüldü mask
İzmitli iş adamı öldürüldü
Muhtar geri vites yaptı! mask
Muhtar geri vites yaptı!
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama mask
Kandıra Belediye Başkan Yardımcılığına İzmit’ten atama
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu! mask
Erkan Katmış'ın cenazesinde 3 kişi vuruldu!
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını... mask
Hürriyet'e kötü haber! Mazbatasını...
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü! mask
Emrah Çoban’ın müdürlüğü düştü!

GALERİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Aç kalan ayı ineğe saldırdı! mask
Aç kalan ayı ineğe saldırdı!
Araç alev topuna döndü! mask
Araç alev topuna döndü!
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Ucuz soğan-patates izdihamı! mask
Ucuz soğan-patates izdihamı!
Kazana düşen işçi öldü! mask
Kazana düşen işçi öldü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL