Haydi beyler! Taraftar sizden galibiyet bekliyor!

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Karacabey Birlikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki zorlu maç saat 15.00’te başlayacak ve mücadelede İstanbul Bölgesi B Klasman Hakemi Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Yeşil Siyahlılar bu maçı taraftarından yoksun oynayacak. 12. adam, takımdan 3 puan istiyor.
İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ
Kocaelispor’un kalede Volkan, savunmada Onur, Kadir Öge, Ali Keten, Murat Başak, önlerinde Mesut ve Büyük Kerem, sağda Hamza, solda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Sefa ve ilerde de geçen hafta cezasını tamamlayan Sinan tertibi ile maça başlaması bekleniyor. Ev sahibi ekipte ise 12 golle grubun en golcü isimlerinden İlker Avşar ile etkili sağ kanat oyuncusu Adem Aydın forma giyemeyecek. Maç saatinde yağışın da beklendiği hava kapalı olacak. İkinci yarının lideri olan Bursa temsilcisi son 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
EKSİKLER VAR
Bursa Nilüfer Ramada Otel’de kamp yapan Yeşil Siyahlılar, en kötü grup ikinciliği için mücadele eden rakibi karşısında kaybetmeden İzmit’e dönmek ve olası bir ikili averajla rakibini altta tutmak istiyor. Kocaelispor’da Mert ve Fatih yok, hafta arasında koşu temposunu arttıran Burak Süleyman ise risk edilmeyecek.İki takım daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Kocaelispor kazandı, 2 maç berabere bitti, 1 maçı da Bursa ekibi kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki maçı Kocaelispor Sefa, Rıza ve Ali Keten’in golleri ile 3-0 kazanmıştı. Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
KARACABEY BİRLİK - KOCAELİSPOR
STAT: Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Murat Güçlü, Tuncay Çalıkoğlu
SAAT: 15.00
HAVA: 17 derece kapalı
KARACABEY BİRLİK
Muzaffer Sarıibrahim
İsmail Çokçalış
İlyas Yılmazer
Cemal İşleyen
Cenk Özkacar
Emrah Dağ
Kerem Aktürkoğlu
Ercan Karaca
Anıl Yıldırım
Mahmut Şeker
Batuhan Ayvaz
KOCAELİSPOR
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Kadir Öge
Ali Keten
Murat Başak
Mesut Özdemir
Büyük Kerem
Gökdeniz Bayrakdar
Hamza Mutlu
Sefa Narin
Sinan Pektemek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz