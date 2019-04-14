Haydi beyler! Taraftar sizden galibiyet bekliyor!

Kocaelispor sezonun 31. haftasında Karacabey Birlikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı’ndaki zorlu maç saat 15.00’te başlayacak ve mücadelede İstanbul Bölgesi B Klasman Hakemi Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Yeşil Siyahlılar bu maçı taraftarından yoksun oynayacak. 12. adam, takımdan 3 puan istiyor.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Kocaelispor’un kalede Volkan, savunmada Onur, Kadir Öge, Ali Keten, Murat Başak, önlerinde Mesut ve Büyük Kerem, sağda Hamza, solda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Sefa ve ilerde de geçen hafta cezasını tamamlayan Sinan tertibi ile maça başlaması bekleniyor. Ev sahibi ekipte ise 12 golle grubun en golcü isimlerinden İlker Avşar ile etkili sağ kanat oyuncusu Adem Aydın forma giyemeyecek. Maç saatinde yağışın da beklendiği hava kapalı olacak. İkinci yarının lideri olan Bursa temsilcisi son 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

EKSİKLER VAR

Bursa Nilüfer Ramada Otel’de kamp yapan Yeşil Siyahlılar, en kötü grup ikinciliği için mücadele eden rakibi karşısında kaybetmeden İzmit’e dönmek ve olası bir ikili averajla rakibini altta tutmak istiyor. Kocaelispor’da Mert ve Fatih yok, hafta arasında koşu temposunu arttıran Burak Süleyman ise risk edilmeyecek.İki takım daha önce 6 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Kocaelispor kazandı, 2 maç berabere bitti, 1 maçı da Bursa ekibi kazandı. Bu sezonun ilk yarısındaki maçı Kocaelispor Sefa, Rıza ve Ali Keten’in golleri ile 3-0 kazanmıştı. Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

KARACABEY BİRLİK - KOCAELİSPOR

STAT: Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Murat Güçlü, Tuncay Çalıkoğlu

SAAT: 15.00

HAVA: 17 derece kapalı

KARACABEY BİRLİK

Muzaffer Sarıibrahim

İsmail Çokçalış

İlyas Yılmazer

Cemal İşleyen

Cenk Özkacar

Emrah Dağ

Kerem Aktürkoğlu

Ercan Karaca

Anıl Yıldırım

Mahmut Şeker

Batuhan Ayvaz

KOCAELİSPOR

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Ali Keten

Murat Başak

Mesut Özdemir

Büyük Kerem

Gökdeniz Bayrakdar

Hamza Mutlu

Sefa Narin

Sinan Pektemek