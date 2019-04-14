3. Lig 3. Grup’ta zor günler geçiren ve son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen Gölcükspor, 32 puan ile düşme hattında bulunuyor. Hafta arasında eski teknik adamı Ali Beykoz ile yeniden anlaşan Kırmızı Siyahlılar bugün Play-Off için mücadele eden ve son 3 maçını kazanan Payasspor’u konuk edecek. 15.00’te başlayacak olan maçta Gölcük ekibinin hata lüksü yok.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:11 TSİ
Gölcükspor’un hata lüksü yok!
3. Lig 3. Grup’ta zor günler geçiren ve son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen Gölcükspor, 32 puan ile düşme hattında bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz