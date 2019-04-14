Gölcükspor’un hata lüksü yok!

3. Lig 3. Grup’ta zor günler geçiren ve son 10 maçta sadece 1 kez kazanabilen Gölcükspor, 32 puan ile düşme hattında bulunuyor. Hafta arasında eski teknik adamı Ali Beykoz ile yeniden anlaşan Kırmızı Siyahlılar bugün Play-Off için mücadele eden ve son 3 maçını kazanan Payasspor’u konuk edecek. 15.00’te başlayacak olan maçta Gölcük ekibinin hata lüksü yok.