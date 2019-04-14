Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun en önemli maçında Aliağaspor ile karşılaşacak. Maç saat 15.00’te başlayacak. Derince ekibine son hafta öncesi beraberlik yetecek.Derince’nin 51, Aliağa’nın ise 50 puanı bulunuyor. Hafta arasında Aliağa İlçe Spor Güvenlik Kurulu aldığı kararla Derince taraftarına anlamsız bir şekilde yasak getirmişti, ancak yapılan girişimlerin ardından yasak kalktı. Derince’den 120-150 arası bir taraftarın maça gideceği belirtildi.
Bugün 07:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:12 TSİ
Derince, kader maçına çıkıyor!
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun en önemli maçında Aliağaspor ile karşılaşacak.
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Bugün 07:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz