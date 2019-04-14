Adnan Sak: Kocaelispor’a inanıyorum

İlimizin başarılı iş adamlarından ve Dilovası Belediyespor Başkanvekilliği yapan Adnan Sak, Kocaelispor’un sezon sonunda 2. Lig’e çıkacağına inandığını belirtti. Sak “Kocaelispor’un son 10 yılda yaşadığı sorunları ülkedeki her hangi bir takım yaşasa çok önceden kapısına kilit vurulurdu. Akılcı ve sistemli bir şekilde yönetilen Kocaelispor, diğer kulüplerin döküleceği önümüzdeki süreçte parlayacak. Bu sezonun şöyle bir anlamı da var. Kocaelispor kendi evlatları ile üst lige çıkarsa olursa bu da tarihteki yerini alacaktır. Kocaelispor’a inanıyorum” dedi. Adnan Sak, bugünkü Karacabey maçını eşi Güler Sak ile birlikte Bursa’da izleyecek.