Aytepe’de üretim ve verimlilik tatbikatı

Gölcük’te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından “ormanda üretim ve verimlilik” tatbikatı düzenlendi. Ormanların üretim ve veriminin artması için çalışmalar kapsamında Ay Tepe'deki tatbikata, Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, orman kooperatifleri, muhtarlar ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan görevlilerle 90 kişi katıldı.

“ÜRETİM YÜZDE 44 ARTTI”

Gölcük Orman İşletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, yaptığı açıklamada, Ormancının her türlü arazi şartlarında ve iklim koşulunda çalıştığını belirtti. Kaptanoğlu, “Biz teşkilat olarak ormanların korunmasının yanında, amenajman planları ve işletme amaçları doğrultusunda sürdürülebilir olarak işletilmesi için bakım çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarımızın kapsamında üretim ve verimlilik her yıla göre artış sağlanıyor. 2019 yılı üretim programımızda yüzde 44 artarak 150 bin metreküpe ulaştı” dedi.

“KÖYLÜLER DE KAZANIYOR”

Ülkenin odun, kereste ihtiyacını karşılamanın yanında köylüye kazanç kapısı olmaya devam ettiklerinin de altını çizen Kaptanoğlu, “Bugün işletme müdürlüğümüz personeli, muhtarlarımız ve orman kooperatif başkanlarının katılımlarıyla yapılan bu üretim ve standardizasyon tatbikatında üretim teknikleri ile en yüksek verim ve milli faydayı sağlayacağımız standartların getirilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.