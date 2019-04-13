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YRP Dilovası’nda başkan değişmedi

YRP Dilovası Teşkilatı’nın kurucu ilçe başkanı olan Erca Oğuz, parti binasında yapılan ilk kongrede yeniden göreve seçildi. Genel kurulda konuşan ilçe başkanı Oğuz, “Siyasetin uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğiz” dedi.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli teşkilatlarındaki kongre süreci devam ediyor. Son olarak partinin Dilovası İlçe teşkilatı, kongresini geçtiğimiz günlerde Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. YRP’nin Dilovası’ndaki kurucu ilçe başkanı olan Ercan Oğuz, gerçekleşen genel kurulda yeniden göreve getirildi ve bu kez seçilmiş başkan oldu.

SİYASİLER DE KATILDI

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreye YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, il başkanı Mehmet Aras, SP Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Dalkılıç, SP Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve STK temsilcileri katıldı.

“YAPICI SİYASETTEN YANAYIZ”

Kongrede konuşan YRP İlçe Başkanı Ercan Oğuz, ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda, siyasetin uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceklerini söyledi. Oğuz, “Bütün siyasi partilere yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. Her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten ayrılmayacağız” diye konuştu.

“ÜLKEYİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİLER”

YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur ise konuşmasında AKP hükümetinin ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini kaydetti. Sungur, şöyle konuştu: “Bizler de daha önce onları destekledik, ama görüyoruz ki milletimiz ekonomik ve sosyal yaşamda kurtuluş bekliyor ve bu kurtuluş Erbakan hocamızın yoluyla olacak.” Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Ercan Oğuz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve seçildi. Kongrede 16 kişilik yönetim ve 15 il delegesi belirlendi.

YÖNETİM KURULU

Ercan OĞUZ (Başkan)

Rıfat ÖZEN

Doğukan DALKILIÇ

Mustafa KOCABAY

Selami GÜLER

Halil TAŞDEMİR

Ömer ÖZTÜRK

Cevdet KARATAŞ

Bilal KOCABAY

Murat AKBULUT

İsmail ALTAN

Ali ÖRNEK

Orhan YOL

Recep AKYOL

Abdulsamet EKİCİ

Ahmet Remzi AYDIN

İL DELEGELERİ

Ercan OĞUZ

Rıfat ÖZEN

Doğukan DALKILIÇ

Kenan KOCABAY

Mehmet BAHAR

Selami GÜLER

Halil TAŞDEMİR

Ömer ÖZTÜRK

Ali Rıza BİLGİÇ

Osman ÖZKAN

Necati GÖKÇE

Namide OĞUZ

Hilal DALKILIÇ

Hürriyet GÜLER

Rukiye MERAL

Dün 14:52 TSİ - Siyaset

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