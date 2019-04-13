YRP Dilovası’nda başkan değişmedi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli teşkilatlarındaki kongre süreci devam ediyor. Son olarak partinin Dilovası İlçe teşkilatı, kongresini geçtiğimiz günlerde Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. YRP’nin Dilovası’ndaki kurucu ilçe başkanı olan Ercan Oğuz, gerçekleşen genel kurulda yeniden göreve getirildi ve bu kez seçilmiş başkan oldu.
SİYASİLER DE KATILDI
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreye YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur, il başkanı Mehmet Aras, SP Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Dalkılıç, SP Dilovası İlçe Başkanı Mustafa Türel, MHP İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ve STK temsilcileri katıldı.
“YAPICI SİYASETTEN YANAYIZ”
Kongrede konuşan YRP İlçe Başkanı Ercan Oğuz, ülkenin ve milletin menfaatleri doğrultusunda, siyasetin uzlaşmacı ve yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceklerini söyledi. Oğuz, “Bütün siyasi partilere yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. Her ne şart altında olursa olsun hak ve adaletten ayrılmayacağız” diye konuştu.
“ÜLKEYİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİLER”
YRP Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur ise konuşmasında AKP hükümetinin ülkeyi bir çıkmaza sürüklediğini kaydetti. Sungur, şöyle konuştu: “Bizler de daha önce onları destekledik, ama görüyoruz ki milletimiz ekonomik ve sosyal yaşamda kurtuluş bekliyor ve bu kurtuluş Erbakan hocamızın yoluyla olacak.” Konuşmaların ardından yapılan oylama ile Ercan Oğuz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve seçildi. Kongrede 16 kişilik yönetim ve 15 il delegesi belirlendi.
YÖNETİM KURULU
Ercan OĞUZ (Başkan)
Rıfat ÖZEN
Doğukan DALKILIÇ
Mustafa KOCABAY
Selami GÜLER
Halil TAŞDEMİR
Ömer ÖZTÜRK
Cevdet KARATAŞ
Bilal KOCABAY
Murat AKBULUT
İsmail ALTAN
Ali ÖRNEK
Orhan YOL
Recep AKYOL
Abdulsamet EKİCİ
Ahmet Remzi AYDIN
İL DELEGELERİ
Ercan OĞUZ
Rıfat ÖZEN
Doğukan DALKILIÇ
Kenan KOCABAY
Mehmet BAHAR
Selami GÜLER
Halil TAŞDEMİR
Ömer ÖZTÜRK
Ali Rıza BİLGİÇ
Osman ÖZKAN
Necati GÖKÇE
Namide OĞUZ
Hilal DALKILIÇ
Hürriyet GÜLER
Rukiye MERAL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz