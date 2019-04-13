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Aygün’den teşkilata teşekkür yemeği

Çenedağ ve Çınarlı mahalle teşkilatlarıyla teşekkür yemeğinde bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gönül belediyeciliği ekseninde Derince’yi hizmetlerle dolu beş yılın beklediğini ifade etti.

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31 Mart’taki yerel seçimlerde Derince Belediye Başkanı seçilen AKP’li Zeki Aygün, parti yönetimleri ile teşekkür yemeğinde ağırlıyor. Aygün, önceki gün de Çenedağ ve Çınarlı mahallesi teşkilatlarıyla bir araya geldi. Toplantıya belediye başkanı Zeki Aygün’ün yanı sıra AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, Çenedağ ve Çınarlı mahalle yöneticileri ile partililer katıldı.

ÇAKIROĞLU SELAMLADI

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz selamlama konuşması yaptı. İlçe başkanı Selçuk Çakıroğlu ise konuşmasında, “Programımıza katılan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra partililere seslenen belediye başkanı Zeki Aygün ise vefalı bir parti olduklarını dile getirdi.

“31 MART BEKA SEÇİMİYDİ”

31 Mart’ta bir beka seçimi yaptıklarını dile getiren Aygün, “Mursi’yi darbeyle deviren Sisi’yi baş tacı eden sözde demokrasi heveslileri bugün aynısını Sudan’da uyguluyor. Onun için davamız, hedefimiz çok büyük. Bizim sadece Derince’ye, Kocaeli’ye bakarak değil, geniş çerçeveden bakarak siyasetimize, ülkemize sahip çıkmamız lazım. Bu mücadelede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Aygün, 5 yıl içinde ilçenin çehresini değiştireceklerini de sözlerine ekledi.

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