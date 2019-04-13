KOTO’dan belediye turu

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen isimlere tebrik ziyaretlerine başladı. Bulut ve oda yöneticileri, ilk ziyaretlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yaptı. Büyükakın’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Necmi Bulut, “Başkanımızın yeni dönemde Kocaeli iş dünyamız adına başarılı projeleri hayata geçireceğimize inanıyoruz” dedi.

“SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Bulut ziyarette, KOTO’nun vizyon projeleri olan İhracat Atağı, KOTO İhracat Destek Ofisi, KOTO Kart ve KOTEV çalışmaları hakkında da bilgilendirdi. Seçimden önce de Kocaeli Ticaret Odası’nda ilimizdeki iş insanları ile bir araya geldiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın ise, “İş adamlarımızın ekonomimiz için değer üretmeleri, Kocaeli ve ülkemizin geleceği adına anlamlı. İş dünyamızın sorunlarının çözümü için biz de devrede olacağız” diye konuştu.

KANDIRA VE KARTEPE

KOTO heyetinin sonraki durağı ise Kartepe oldu. Burada Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile bir araya gelen ve kendisine yeni görevinde başarılar dileyen oda yönetimi, Kocaman’ın ilçede başarılı çalışmalarla öne çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Öte yandan Bulut ve beraberindekiler, son olarak KOTO yönetim kurulu üyesi iken istifa ederek Kandıra Belediye Başkanı seçilen Adnan Turan ile de makamında bir araya geldi.