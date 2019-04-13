Muhtarlardan Turan’a ziyaret

Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış ve beraberindeki muhtarlar, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret etti. 31 Mart yerel seçimlerinde ilçede başkan seçilen Turan’ı kutlayan heyet, ardından Kandıra ile ilgili görüş ve taleplerini iletti.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını herkesten önce muhtarların bildiğini vurgulayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da, “Muhtarlarımızla yeni dönemde birlik beraberlik içinde olacağız” dedi. Başkan Turan, sohbet eşliğinde yapılan görüşmede muhtarlardan bölgelerindeki sorunları da dinledi.