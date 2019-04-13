Kocaeli ADD, kitap fuarından çekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı, daha başlamadan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi’nin tepkisini çekti. Geçmiş yıllarda Atatürk’e karşı duruşları ile bilinen yazarların davet edilmeleri konusunda yaşanan sürtüşme bu kez daha farklı bir nedenle ortaya çıktı.

“AYRIMCILIK YAPILIYOR”

ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, yaptığı yazılı bir açıklama ile kitap fuarından çekildiklerini duyurdu. Belediye yetkililerinden daha önce kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarına adaletli ve eşit mesafede hizmet vermelerini istediklerini hatırlatan Bingöl, “Düzenlenen fuarı izliyoruz. Ancak 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda STK’ların yer aldığı C salonunda yandaş kollama ve ayrımcı zihniyet kendisini tekrar ortaya çıkarmıştır” dedi.

FUARDAN ÇEKİLDİLER

İktidara yakın olan STK’ların fuar katılımcılarının rahat görecekleri vitrin noktalarında yerleştirildiğini kaydeden Bingöl, “Buna karşılık Atatürkçü kurumlar ise C salonunun en ücra köşelerine atılarak izole edilmeye çalışılmaktadır. Bu haksız salon konumlandırma krokisini dile getirip adalet talebimize rağmen zihniyetin değişmediğini gördük. ADD Kocaeli Şubesi olarak yapılan bu haksızlık karşısında Kocaeli Kitap Fuarı’na katılmama kararı aldık” diye konuştu.